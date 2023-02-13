Как помочь чувствительным деснам: 7 правил ухода от стоматолога
Фото: Freepik
Чувствительные десна требуют максимально бережного ухода. Чтобы избавиться от склонности десен к воспалениям и кровоточивости, необходимо соблюдать определенные правила. Стоматолог-ортодонт, основательница клиники авторской стоматологии «Астевита» Евгения Бойцова рассказала passion.ru, как заботиться о деснах самостоятельно, не прибегая за помощью специалиста.
1. Основа основ
Ежедневный классический домашний уход за зубами, а именно чистка щеткой утром и вечером – это основа не только красивой улыбки, но и здоровых десен. Но важно соблюдать правильную технику чистки зубов — массажные круговые движения, амплитуда которых должна распространятся и на десны, но без сильного давления. Для этого можно использовать все виды зубных щеток — мануальную, ультразвуковую или электрическую. Выбрать наиболее подходящую щетку именно для вас поможет врач-стоматолог.
2. Лечебные травы
Также важно использовать пасты для десен с лечебными травами. Поэтому ищите в составе такие компоненты, как кора дуба, шалфей, ромашка и прополис. На рынке можно найти разные варианты — от брендов масс-маркета до премиум-линеек. Но главное, чтобы в такой пасте были вещества, способствующие восстановлению и укреплению десен. К ним относятся календула, экстракт пихты, масло чайного дерева.
3. Ополаскиватели для полости рта
Третий совет — ежедневно использовать ополаскиватели. И здесь есть два варианта — ополаскивать полость рта после чистки зубов щеткой и пастой или добавлять раствор в ирригатор.
4. Осторожно, хлоргексидин!
Четвертый совет — не использовать на постоянной основе пасты и ополаскиватели, которые содержат хлоргексидин. Этот компонент обладает выраженным противомикробным и антисептическим действием, поэтому при долгом использовании нарушается естественная микрофлора полости рта. «И это может стать причиной различных воспалительных заболеваний», - подчеркивает стоматолог. Средства с хлоргексидином подходят для временного использования, и в уход их можно добавлять только по рекомендации врача.
5. Лучшая пара
Также важно использовать зубную нить и ирригатор. Ирригатор необходимо использовать утром и вечером после чистки зубов пастой и щеткой, а зубную нить можно использовать по необходимости в течение всего дня.
6. Профессиональный подход
Если при чистке зубов возникает кровоточивость десен, важно обратиться к специалисту, который проведет профессиональную гигиену полости рта. Так можно избежать затвердевания зубного налета, который способен находиться как на зубах, так и под деснами. Это вызывает воспаление десен или гингивит, который проявляется как кровоточивость. В дальнейшем это может привести к парадонтиту — инфекционному воспалению тканей пародонта, основная функция которых — удерживать наши зубы.
Евгения Бойцова
Стоматолог-ортодонт, основательница клиники авторской стоматологии «Астевита»
7. Зубной рацион
Важно употреблять в пищу твердые продукты, фрукты, минимизировать употребление кислого и сладкого. А если все-таки съели что-то кислое или выпили свежевыжатого сока, то рекомендуется ополоснуть полость рта водой. Также рекомендуется разнообразить свой рацион овощами волокнистой структуры. Они не только богаты микроэлементами и клетчаткой, но и механически очищают зубы и десна. А все различные десерты и алкоголь наоборот — обеспечивают зубной налет и способствуют развитию кариеса.