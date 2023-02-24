«Считаю так»: Анфиса Чехова готова простить измену мужчины взамен на секс и деньги от него

Анфиса Чехова всегда была откровенна с публикой. На этот раз знаменитость в эфире шоу смело высказалась на тему мужской измены. Девушка сделала заявление, которое крайне удивило общественность.

По мнению Анфисы, не существует мужчин, которые не склонны к изменам. Вот почему она сообщила, что готова простить предательство, правда, на определенных условиях.

«Считаю так: если он закрывает твои потребности в сексе, финансах, ласке, нежности, внимании, восхищении, времени, и если при этом он где-то гульнул, то можно забыть. Он дает тебе все, что нужно», — резюмировала Чехова.

При этом телеведущая добавила: однажды ей и самой изменили. Анфиса без стеснения сказала, что не хотела бы знать об этом факте.

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