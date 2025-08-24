Анфиса Чехова рассказала о неожиданном ночном подарке возлюбленного.

Телеведущая поделилась со своими подписчиками, какой сюрприз ей приготовил продюсер Александр Златопольский. Оказалось, что он увез Анфису, не предупредив, куда держат путь. Чехова рассказала, что возлюбленный в тайне отвез ее во Францию

Но телеведущая успела собрать два больших чемодана вещей и взять все самое необходимое, ведь не знала, куда они едут и что им понадобится в путешествии.

«Дальше мы проходили таможню. За границей он использовал все свои коммуникационные таланты, договариваясь с таможенниками, паспортным контролем и даже с соседями по самолету, чтобы никто не рассказал, куда я лечу», — поделилась блогерша.

Затем Анфиса опубликовала в личном блоге ролик, где она гуляет с избранником во Франции. О месте она узнала лишь во время посадки самолета.

Напомним, что Чехова и Златопольский рассекретили роман весной этого года, когда появились вместе на светском мероприятии.

