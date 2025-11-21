Анфиса Чехова раскрыла детали предстоящей свадьбы с продюсером Златопольским

Анфиса Чехова готовится к свадьбе с продюсером Александром Златопольским, который сделал ей предложение этим летом во Франции. Телеведущая раскрыла детали предстоящего торжества.

Как пояснила Чехова, свадьба, скорее всего, состоится летом, но распишется пара, возможно, немного раньше.

«Будет свадьба для нас, а не для прессы, не для публики, не для „посмотрите, как мы можем, какие у нас бюджеты“. У нас будет хорошая, пышная, роскошная свадьба для своих», — приводит слова телеведущей Kp.ru.

Лучшим подарком на свадьбу Анфиса считает путешествие. По ее словам, друзья могут скинуться паре на поездку. Помимо этого, телеведущая любит постельное белье, сервизы и прочие предметы для дома.

Жених Чеховой рассказал, что сделал ей предложение в Париже. При этом телеведущая не знала, куда они конкретно летят. Уже на месте пара гуляла по набережной, и Александр попросил художницу их нарисовать. На картине продюсер был изображен на одном колене с кольцом. И, когда Анфиса ее увидела, он встал над ней на колено и достал кольцо. Звезда отреагировала на это одной фразой: «Поживем, увидим».

Телеведущая была замужем за Гурамом Баблишвили, от которого у нее есть сын Соломон. Их брак просуществовал два года.

