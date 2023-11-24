Анфиса Чехова призналась, что завидует внешности похорошевшего Филиппа Киркорова

Телеведущая Анфиса Чехова встретилась с певцом Филиппом Киркоровым на премии FB «Люди года» в Москве и удивилась тому, как хорошо он выглядит. Артистка призналась, что завидует ему черной завистью.

На светском мероприятии Анфиса выступала в качестве ведущей. Она подошла к Филиппу, чтобы задать ему несколько вопросов и оказалась шокирована тем, как он преобразился. Напомним, что за последний год вокалист сделал несколько пластических операций и полностью сменил имидж. Чехова не смогла устоять и даже потрогала коллегу за лицо, чтобы убедиться, что он настоящий.

«Я думаю, наверняка фильтр наложил, а сейчас вижу, что не было фильтров. Шикарно выглядишь, и даже грима нет! Черная зависть!», - цитирует слова Анфисы Voice.

Отметим, что Филипп пошел на преображение после того, как увидел себя со стороны. На фото папарацци он заметил, что сильно запустил себя, поэтому решил взять себя в руки. Новое тело артисту подарил звездный хирург Тимур Хайдаров. А вот лицо, как утверждает сам Киркоров, никак ему не меняли.

Ранее Филипп Киркоров признался, что на протяжении 20-ти лет жалеет о скандале с «розовой кофточкой».