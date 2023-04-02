Ее не узнать: Ляйсан Утяшева показала располневшее лицо после завершения спортивной карьеры

Телеведущая Ляйсан Утяшева завершила спортивную карьеру более 15 лет назад, однако признаться в наборе веса решила только сейчас. Оставшись без работы, девушка столкнулась с постспортивной депрессией и ела все, что попадалось на глаза, пишет Пятый канал.

По словам Утяшевой, она ушла в себя, перестала выходить из дома и занималась только одним — заедала стресс. Прославленная гимнастка набрала 19 килограммов. Многие поклонники даже не узнали ее на фотографии, выложенной в блог.

Утяшева думала, что делает все правильно, поскольку и так себя долго ограничивала в еде. Однако вскоре к ней пришло осознание, и спортсменка открыла свой дневник, где доктора уже прописывали ей план питания. Сдав анализы и добавив немного нагрузке, Утяшева вновь пришла к стройному и подтянутому телу.

Ранее мы писали, что Ляйсан Утяшева обвинила мужа в неверности.