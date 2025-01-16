«Андрюшу тоже сожрали»: с певицей Славой и ее зятем случилось ЧП на Мальдивах

Многие российские звезды проводят январские праздники на Мальдивах. В отпуск на райский остров поехала и певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) вместе с дочерью Александрой, зятем и внуком. Отдых звезды омрачился неприятностью: исполнительницу хита «Одиночество» покусали неизвестные насекомые.

В разгар отпуска артистка заметила, что ее тело начало покрываться волдырями. Оказалось, звезду покусали какие-то насекомые.

«Все тело жутко чешется. Тут на острове живет какая-то тварь: она меня всю искусала», — приводит ее слова mk.ru.

Слава отметила, что с ней это случается уже не впервые. Артистка вспомнила, как насекомые покусали ее и в прошлый раз. Причем укусы, по словам знаменитости, проходят долго, в течение трех недель.

От укусов неизвестных насекомых на Мальдивах пострадала не только Слава, но и зять певицы Андрей. «Андрюшу тоже сожрали», — констатировала Сланевская.

Корреспонденты выяснили, что Слава не стала задерживаться на Мальдивах. Она покинула остров, но не из-за атаки насекомых. Отпуск певицы уже подошел к концу.

Ранее певица Слава показала свой отдых с внуком. 44-летнюю звезду сняли, когда она укачивала ребенка в коляске в номере отеля и в это же время пила вино из бокала.