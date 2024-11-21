«Возможно, где-то прогнется»: за сколько Иван Ургант готов выступить на новогодних корпоративах в России

Телеведущий Иван Ургант пропал с российского ТВ еще два года назад. Однако от корпоративов он по-прежнему не отказывается и, как и все артисты, устанавливает ценник на свои услуги для заказчиков перед Новым годом. В беседе с порталом «Страсти» продюсер Сергей Дворцов раскрыл, что пригласить звезду «Елок» на праздник стоит от 7-ми до 9-ти млн рублей.

По словам Дворцова, сейчас Ургант нежеланный гость на вечеринках. Организаторы мероприятий предпочитают не связываться с ним после начала СВО. Но те, кто все-таки решает работать с телеведущим, платят за это довольно дорого.

«Организаторы мероприятий в России Урганта не очень хотят видеть, потому что он в начале СВО начудил, как мы помним. Его выступление на новогодних корпоративах сейчас стоит порядка 7-9 млн рублей. За данную сумму он готов будет выступить. Возможно, где-то и прогнется за 3-4 млн рублей. Но опять же, это нужно всегда разговаривать с организаторами. Кому-то идут на уступки, а кому-то нет», - заявил Сергей Дворцов.

Продюсер, который общается со многими российскими артистами, рассказал, что в звездных кругах Ивана все еще не простили. С ним не хотят связываться. Поэтому о скором возвращении Урганта на телевидение пока говорить рано.

«Никто сейчас его не хочет видеть от слова совсем, потому что предателей не любят. Поэтому Ванечка пускай делает все, что он хочет, но не в Российской Федерации. Я считаю так. Дорога ему здесь не скажу, что закрыта, но его здесь никто не ждет», - подчеркнул продюсер.

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