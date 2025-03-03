«Пошлое, а главное, очень вредное»: Дмитрий Певцов раскритиковал российские фильмы для детей

Народный артист России Дмитрий Певцов высказался о плохом детском кино и выразил уверенность, что популярный фильм «Чебурашка» вредит подрастающему поколению.

«Это пошлое, а главное, очень вредное кино для детей», — заявил артист в беседе с aif.ru.

Как пояснил Певцов, сейчас выходит много «чудовищных» фильмов для детей, которые не имеют отношения ни к семейному кино, ни к искусству. По его мнению, популярность такие картины обретают за счет ностальгических образов.

«Родители видят названия, помнят сказки, на которых выросли сами, и идут с детьми на «Волшебник Изумрудного города», «Финист. Последний богатырь», — отметил Певцов.

Актер обратил внимание, что в «Финисте» нет положительных героев, а главным персонажем является «недоумок, зазнайка и нарцисс, который не меняется с первого до последнего кадра».

«Его слуга и ближайший друг — предатель. Он три или четыре раза предает Финиста, а тот с ним продолжает дружить. Баба-Яга занимается своей... молодостью», - высказался Певцов.

По его мнению, после просмотра подобных фильмов придут к выводу, что быть предателем или «самовлюбленным полудурком» — это хорошо.

Ранее Дмитрий Певцов рассказал о своих творческих планах после возвращения в театр «Ленком Марка Захарова». Он намерен, как и ранее, играть в постановке «Юнона и Авось».