Андрей Ургант признался, что готовит сюрприз на день рождения сына. Об этом сообщает «Абзац».

16 апреля телеведущий Иван Ургант празднует 47-й день рождения. Журналисты связались с его отцом, Андреем Ургантом, чтобы узнать о планах на праздник сына.

Впрочем, Андрей Ургант заявил, что не намерен обсуждать сына с кем бы то ни было. Даже в его день рождения.

«Я не готов ни с кем обсуждать Ивана. Конечно, я его поздравлю, но мне хочется сделать ему сюрприз. Поэтому я не собираюсь раскрывать наши планы», - заявил он.

Актер добавил, что в последнее время боится публично рассуждать о сыне.

Напомним, шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале было закрыто после февраля 2022 года. Иван Ургант в соцсетях выкладывал черный квадрат, после этого в адрес ведущего полилась критика и его постепенно начали убирать из телепередач.

Ранее мы писали о том, что пропавший с экранов Иван Ургант впервые за долгое время снялся в новом российском проекте.