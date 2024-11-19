Андрей Разин вспомнил, как хотел выкупить Левкина у Алибасова за 2 млн долларов. Об этом сообщает mk.ru.

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин рассказал, как впервые увидел Владимира Левкина в 1984 году. В то время Бари Алибасов собирал группу «На-на» и одним из его кандидатов был как раз певец.

«Алибасов тогда работал в группе „Интеграл“ и у него не было еще группы „На-на“, он просто набирал красивых, смазливых и талантливых ребят. Он хотел повторить мой успех „Ласкового мая“», — рассказал Разин.

По словам Разина, он тут же связался с родителями Левкина и предложил им 2 миллиона долларов за 5 лет работы сына в «Ласковом мае». Они согласились, но сделка сорвалась.

«Владимир пришел к Алибасову и сказал, что звонил Разин, хочет меня забрать к себе. Алибасов после этого устроил страшнейший скандал, гонялся за мной по коридорам Останкино, пытался драку устроить, в итоге он убедил как-то Володю не уходить и остаться в группе „На-На“», — рассказал продюсер.

Разин уверяет, что Левкин позже жалел о своем решении остаться с Алибасовым, так как тот, якобы, не давал ему работать самостоятельно.

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