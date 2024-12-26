Андрей Разин подал в суд на создателей сериала «Слово пацана». Об этом сообщает mk.ru.

Продюсер Андрей Разин планирует привлечь к ответственности создателей сериала «Слово пацана» из-за использования в картине песен группы «Ласковый май» «Седая ночь», «Розовый вечер», «Ну что же ты» и «Белые розы».

По словам Разина, у него не спрашивали разрешение на исполнение этих песен.

«Моя цель — признать договор незаконно заключенным, а после привлечь к уголовной ответственности участников этой сделки. Потребую огромные штрафы и компенсацию от прибыли с оборота проката этой картины», — рассказал он.

Согласно данным из суда, договор на использование треков был заключен с Аркадием Кудряшовым, действующим от лица вдовы музыканта Юрия Шатунова. Разин считает, что на момент заключения договора Светлана Шатунова не обладала правами на песни.

Ранее мы писали о том, что продюсер Андрей Разин подал иск к РАО из-за песни «Розовый вечер».