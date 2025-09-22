Автомобиль Дмитрия Диброва попал в серьезное ДТП

Машина телеведущего Дмитрия Диброва попала в ДТП в день, когда на ТВ вышло интервью с его супругой Полиной. Кадрами с места происшествия поделился Андрей Малахов.

О произошедшем телеведущий рассказал в своем Telegram-канале. Он показал кадры с места аварии. На них видно, что передняя часть машины Диброва серьезно пострадала.

По данным StarHIt, на момент аварии шоумена и его детей не было в машине.

Напомним, Дмитрий Дибров уже попадал в ДТП в 2023 году. Телеведущий врезался в микроавтобус полиции на Звездном бульваре, когда ехал на встречу к гендиректору Первого канала Константину Эрнсту. Тогда шоумен не получил серьезных травм.

Телеведущий сейчас находится в центре скандала из-за развода с супругой Полиной, которая ушла от него к предпринимателю Роману Товстику, отцу шестерых детей. В новом интервью Диброва заявила, что пока еще законная жена ее любовника Елена пыталась сблизиться с Дмитрием.