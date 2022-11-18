Андрей Малахов раскрыл сенсационную связь Анастасии Заворотнюк с 60-летним актером

Анастасия Заворотнюк уже долгое время не выходит на связь с поклонниками из-за страшной болезни, с которой не прекращает бороться по сей день. Тем не менее, в Сети постоянно появляются новости, связанные со звездой «Моей прекрасной няни». В этот раз неожиданную информацию озвучил телеведущий Андрей Малахов.

В эфире программы на телеканале «Россия 1» журналист пообщался с 60-летним Николаем Бандуриным. Он рассказал о том времени, когда только повстречал свою нынешнюю жену. Он поведал зрителям историю о том, как они с супругой в конце 80-х вместе играли в театре. Андрей Малахов, слушая артиста, не смог удержаться и сказал, что заметил прямо-таки сенсационную связь между Николаем Бандуриным и Анастасией Заворотнюк. По мнению ведущего, на снимках 1987 года супруга актера очень сильно похожа на звезду сериала «Моя прекрасная няня».

Ранее дочь Анастасии Заворотнюк Анна рассказывала подробности лечения мамы. Она поделилась, что гормональная и химиотерапия очень сильно сказались на здоровье актрисы. У нее появились проблемы с работой почек, сердца и печени.