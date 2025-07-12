Андрей Малахов раскрыл баснословные заработки ведущих частных ТВ-каналов

В России топовые телеведущие зарабатывают от $1 млн в год на частных телеканалах. Об этом рассказал Андрей Малахов в интервью бизнесмену Петру Коваленко.

Малахов пояснил, что частные телеканалы работают по новой системе. Со звездными ведущими заключают контракт на год. Им готовы платить от $1 млн в год при условии, что они больше нигде не будут появляться в эфире.

«Мы говорим про тех, чьи лица используют в рекламе телеканалов…», — объяснил телеведущий.

По его словам, «срочные» договоры на телевидении составляют давно. Особенно часто их используют, когда речь идет о приглашенных звездах, а не о штатных ведущих.

Под звездными телеведущими подразумеваются раскрученные медийные лица, такие как: Ольга Бузова, Елена Летучая, Ксения Бородина и другие.

Иногда ведущий является сопродюсером своей передачи, как, например, Лера Кудрявцева, Андрей Малахов и Елена Малышева. Тогда заработки становятся еще выше.

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