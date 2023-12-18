Андрей Малахов признался, что поздно перестал верить в Деда Мороза

Андрей Малахов признался, что верил в Деда Мороза до 12 лет. Телеведущий в детстве проверял следил за дверьми и готовил дом к прибытию сказочного персонажа.

Малахов рассказал, что закрывал все окна и двери, забирал ключ от квартиры.

«Родители стояли в коридоре, и мы ходили провожать Новый год, и мы возвращались и подарок лежал. Я понимаю, что это не могли подбросить родители, ключи были у меня. Потом выяснилось, что специально был сделан дубликат, и сосед подкладывал», — рассказал телеведущий в интервью Telegram-каналу ZHARA MAG.

Новый год телеведущий начинает праздновать в 12 часов. Он слушает обращение президента страны и пьет шампанское. Малахов рассказал, что в этом году на его столе обязательно будет салат оливье, но он не планирует наедаться, так как с годами стал меньше есть вечером.

Напомним, ранее артист Шура признался, что закидывает трусы на люстру под бой курантов. Подробности читайте в этом материале.