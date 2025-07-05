«У него пытались вымогать деньги»: Павел Мамаев оправдал Федора Смолова после драки в «Кофемании»

Павел Мамаев оправдал Федора Смолова после драки в «Кофемании». Подробности приводит РЕН ТВ.

Мамаев прокомментировал инцидент, который произошел с его коллегой в московской «Кофемании». У Федора случился конфликт с двумя бизнесменами еще 28 мая, когда футболист сборной России отмечал чемпионство своего клуба «Краснодар». После чего Смолов нанес удар сначала одному мужчине, а затем другому.

Бывший полузащитник «Краснодара» рассказал, что лично общался с Павлом, который встал на его защиту. Мамаев уверен, что нельзя осуждать Смолова за произошедшее, так как никто не знает подробностей случившегося.

«Я буквально вчера встречался с Федором. Он мне подробно все рассказал и показал. Конечно, любой публичный человек, коими многие спортсмены являются, должен контролировать свои эмоции и сдерживаться. Но давайте в этой ситуации мы отделим Федю-футболиста и посмотрим на него с другой стороны. Он является сыном, мужем, отцом», — заявил Мамаев.

Павел признался, что конфликт у Смолова произошел после того, как он услышал в свой адрес оскорбления. Мамаев поддержал друга, но также уточнил, что ему следовало бы сохранить самообладание и решить проблему мирным путем.

«Да, в определенный момент Федор не сдержался на услышанное оскорбление в свой адрес. Смолов мне лично вчера рассказал, что принес извинения людям, с которыми произошел инцидент. Также Федя подвергся шантажу — у него пытались вымогать деньги», — отметил Мамаев.

Ранее мы писали о том, что Федор Смолов выплатил миллион рублей потерпевшему в конфликте в «Кофемании».