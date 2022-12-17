14:22, 17 декабря 2022
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Андрей Малахов отказался от чужих волос
В преддверии Нового года Андрей Малахов посетил закрытое мероприятие, поразив публику своим преображением.
Ранее тележурналист выходил в свет только в парике. Так его образ обычно включал белокурые локоны, но не в этот раз.
Малахов снял парик, показав черные густые волосы. Также его стиль дополнила яркая одежда.
Ранее мы писали, что Андрей Малахов вышел в свет в шубе, за которую подрался со звездным стилистом.
Источник фото:соцсети
Источник:teleprogramma.pro
Автор:Галина СьюТеги: