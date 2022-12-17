passion.ru
НАШ ШОУБИЗ
14:22, 17 декабря 2022
1 мин.

Андрей Малахов отказался от чужих волос

Фото: соцсети

В преддверии Нового года Андрей Малахов посетил закрытое мероприятие, поразив публику своим преображением.

Ранее тележурналист выходил в свет только в парике. Так его образ обычно включал белокурые локоны, но не в этот раз.

Малахов снял парик, показав черные густые волосы. Также его стиль дополнила яркая одежда.

Ранее мы писали, что Андрей Малахов вышел в свет в шубе, за которую подрался со звездным стилистом.

Источник фото:соцсети
Источник:teleprogramma.pro
Теги:
#Андрей Малахов
,
#телеведущий
,
#парик
,
#стиль
,
#новый год
Новости партнеров
О чем говорят