Андрей Малахов отказался от чужих волос

В преддверии Нового года Андрей Малахов посетил закрытое мероприятие, поразив публику своим преображением.

Ранее тележурналист выходил в свет только в парике. Так его образ обычно включал белокурые локоны, но не в этот раз.

Малахов снял парик, показав черные густые волосы. Также его стиль дополнила яркая одежда.

Ранее мы писали, что Андрей Малахов вышел в свет в шубе, за которую подрался со звездным стилистом.