Андрей Малахов оголился, но вызвал только смех

В интернет-пространстве завирусилось видео, где Андрей Малахов оголился и манит зрителя пальчиком. Примечательно, но телеведущий самостоятельно опубликовал эти кадры.

На видео Малахов стоит лишь в синих трусах. На его лице соблазнительная улыбка, телеведущий ещё и подмигивает. Вероятно, артист очень старается привлечь внимание поклонников.

Однако публика отреагировала на видео сомнительно. В комментариях писали слова не восхищения, а насмешек. Причем комментаторы будто сражались за лучшую шутку.

«Бабуля сказала, что ты горяч»; «Теперь понятно, почему у меня бабушка смотрит тебя 24 на 7»; «Всей лавочкой у подъезда обомлели, Андрюшенька», — смеётся публика.

Отметим, что на видео Малахову 48 лет. На протяжении уже трех лет поклонники не могут успокоиться и продолжают вспоминать эту видеосъемку.

Ранее мы писали, что 51-летний Андрей Малахов сообщил о семейной трагедии.