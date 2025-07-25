Андрей Максимов вспомнил, как его уволили из советской программы из-за внешности

Телеведущий, журналист и писатель Андрей Максимов пожаловался на несправедливость, которая произошла с ним в молодости. Он вспомнил, что был уволен с телевидения из-за неподходящей внешности.

Андрей Максимов на заре своей карьеры вел передачу, в которой общался с молодыми деятелями культуры, однако в итоге его заменили на другого журналиста.

«Меня выгнали, а это была советская власть, с очень интересной формулировкой. Мне сказали: "Вы не можете вести эту программу, потому что ваше лицо не близко русскому народу"», — приводит Lenta.Ru слова Максимова.

В итоге ему пришлось покинуть проект, так как доводов в свою пользу ведущий не нашел.

Ранее сообщалось, что бывшая любовница экс-министра культуры Италии Дженнаро Санджулиано систематически издевалась над ним, установив тотальный контроль над жизнью чиновника.