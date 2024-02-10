Андрей Макаревич* заявил, что уезжает из Израиля в тур по городам США

Андрей Макаревич* (признан иностранным агентом на территории РФ) заявил, что уезжает из Израиля в тур по городам США. Об этом сообщает The Voice.

Музыкант Андрей Макаревич* в соцсетях объявил поклонникам о скором старте гастролей. По словам рокера, он отправляется в зарубежный тур. Первым городом, где выступит лидер группы «Машина времени» станет Париж.

«Ну всё, поехал. Завтра Париж, потом Сан-Диего, Сан-Франциско, Сиэтл, потом Лос-Анджелес, Чикаго, Нью-Йорк, Филадельфия, Майами», — рассказал он.

Отметим, что зал, в котором выступает Макаревич*, вмещает около 600 зрителей. При этом билеты в продаже еще есть — их стоимость начинается от 5300 рублей.

После концерта во Франции у музыканта запланирован большой тур по городам США — он продлится до 2 марта.

Ранее мы писали о том, что Макаревич* отказался лететь в Россию на похороны основателя «Машины времени».

*признан иностранным агентом на территории России.