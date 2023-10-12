Андрей Макаревич* уезжает с гастролями в арабскую страну

Андрей Макаревич* (признан иноагентом в РФ) собрался с гастролями в Дубай и похвастался полными залами, об этом пишет Kp.ru.

Музыкант, который несколько лет назад уехал из России, сейчас живет в Израиле. Андрей Макаревич* много гастролирует по миру и даже эскалация конфликта между Израилем и Палестиной не стали помехой для этого. Так, еще 10 октября он рассказывал, что вскоре выступит в Лондоне.

«В свете происходящего никакого желания нет хвастаться успешными концертами, а также обсуждать бредовые высказывания, которые российская желтуха приписывает мне», – рассказывал он.

Впрочем, уже на следующий день Макаревич* похвастался выступлением в Лондоне, выложив снимок с другими артистами-иноагентами.

«И все-таки отчитаюсь – Лондон прошел хорошо. Остался Дубай – и домой», – подписал снимок музыкант.

Отдельно Макаревич* написал и о посещаемости своих концертов, заявив, что свободных мест на них практически не было.

«Вся Германия битком, в Лондоне на балконе оставалось несколько мест, но я бы сам туда не сел – далеко», – рассказал он.

Ранее мы писали о том, что Светлана Лобода отреагировала на заявление супруга Аллы Пугачевой, в котором он назвал себя израильтянином.

*признан иностранным агентом на территории РФ.