Андрей Макаревич* рассказал о своем отношении к Алле Пугачевой и Лайме Вайкуле

Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ) рассказал о своем отношении к Алле Пугачевой и Лайме Вайкуле. Об этом он сообщил в интервью на YouTube-канале «И грянул Грэм».

Музыкант Андрей Макаревич* рассказал, что последний раз общался с Аллой Пугачевой на фестивале Лаймы Вайкуле, который прошел в Юрмале этим летом.

«Я ее очень люблю, она замечательная женщина, мудрая, красивая, очень талантливая, мужественная», — описал свое отношение к Пугачевой он.

Кроме того, со словами благодарности Макаревич* прокомментировал дуэт с Лаймой Вайкуле, который случился на сцене фестиваля. Он добавил, что у них накопилось столько совместных песен, что хватит на полноценный концерт.

«Лайма чудесная. Мне она нравилась всегда — ее вкусом, ее тембром голоса. Первый раз она мне предложила поучаствовать с ней в фестивале года четыре назад», — рассказал он.

Ранее мы писали о том, что внука Аллы Пугачевой поймали в России на превышении скоростного режима.

*Признан иноагентом на территории РФ.