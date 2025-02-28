Уехавший из РФ Андрей Макаревич* планирует вернуть в эфир программу «Смак»

Уехавший из России лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* (признан иностранным агентом на территории РФ) планирует возвращение программы «Смак».

По данным Telegram-канала Mash, музыкант уже нашел бизнес-партнера, который поможет ему вернуть популярную некогда программу в эфир.

Ранее партнером Макаревича* был продюсер «Адской кухни» Николай Билык, который владел 49% бизнеса. После заявления эмигрировавшего музыканта о желании дать «бешеный концерт» на Украине, он отказался от сотрудничества.

В итоге с Макаревичем*, по данным канала, согласился работать один из продюсеров «Рецепта на миллион» Павел Судаков. В 90-х годах он работал в «Смаке» режиссером.

Напомним, шоу закрылось в 2018 году. Последним его ведущим стал Иван Ургант.

Ранее Макаревич* участвовал в концерте, деньги от которого пошли на Украину. Также лидер «Машины времени» обещал поддержать деньгами ВСУ. После он внезапно отказался от идеи спонсирования украинских военных якобы из-за страха за жизнь сына Ивана, проживающего в Москве.

*Признан иностранным агентом на территории России