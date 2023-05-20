Андрей Макаревич* приобрел квартиру в элитном комплексе в Грузии

Андрей Макаревич* (признан иноагентом в РФ) приобрел квартиру в элитном комплексе на берегу Черного моря — в Грузии, в 14 километрах от Батуми. Резиденция является не просто домом, а пятизвездочным курортом, где на территории есть 12 ресторанов, SPA, детские и спортивные площадки, бассейны, бизнес-инфраструктура, халяльный спа-комплекс и вертолетная площадка.

Отмечается, что рок-музыкант стал владельцем самых дорогих двухкомнатных апартаментов с видом на море и балконом. Стоимость квартиры на почти 60 квадратных метров составляет 229 тысяч долларов (18 млн 342 тысячи рублей).

Есть вероятность, что Макаревич купил квартиру в качестве инвестиции. Музыкант может ее сдавать, поскольку заработанные на концертах в России деньги уже заканчиваются, пишет kp.ru.

Ранее мы писали, что юрист предупредил Андрея Макаревича* о надвигающихся неприятностях.