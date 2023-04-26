Зря злорадствует: юрист предупредил Андрея Макаревича* о надвигающихся неприятностях

Объявленному иноагентом Андрею Макаревичу* (внесен в список иностранных агентов по решению Минюста) удалось отыграть в суде собственный бренд «Смак».

Сообщается, что тяжба, длившаяся несколько лет, разыгралась между музыкантом и крымской колбасной компанией.

Интернет источники не устают злорадствовать: «Зря исполнитель довольно потирает руки из своего Израиля». Звёздный адвокат Андрей Князев, тоже не мог пройти мимо и прокомментировал возможное будущее, которое ждёт знаменитого российского артиста.

По словам юриста, сейчас отобрать у исполнителя его товарный знак действительно очень сложно, однако в будущем ситуация может обернуться куда более драматично.

«Если человек или организация слишком долго не использует зарегистрированный товарный знак и никак себя не проявляет, лет через 15 поставить вопрос об изъятии бренда станет гораздо проще. А вот раньше, к сожалению, ничего сделать нельзя», – сообщает Князев.