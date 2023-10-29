НАШ ШОУБИЗ
11:32, 29 октября 2023
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Андрей Макаревич* пожаловался на отмены концертов

Концерты Андрея Макаревича* срываются в Средней Азии из-за поддержки Израиля.

Starface.ru

© Starface.ru

Рок-музыкант Андрей Макаревич* (признан иноагентом в РФ) пожаловался, что некие люди делают угрозы в сторону организаторов его концертов, проходящих в Казахстане, Узбекистане и Киргизии. Это может привести к отмене его тура по Средней Азии.

Артист отметил, что он уже неоднократно выступал с группой «Машина времени» в этих странах и концерты всегда проходили успешно. Макаревич* надеялся повторить встречу с поклонниками, пишет mk.ru.

«Но тут какие-то странные люди завалили угрозами организаторов концертов. Видимо, из-за того, что я поддержал Израиль», — рассказал Макаревич*.

Ранее мы писали, что актриса Екатерина Варнава заявила, что очень злопамятна и не может простить людей.

*признан иноагентом в РФ.

Источник фото:Starface.ru
Источник:mk.ru
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