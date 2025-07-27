Андрей Макаревич* порассуждал на тему своего президентства

Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ) заявил, что не хотел бы быть президентом. Об этом сообщает Газета.Ru.

Музыкант Андрей Макаревич* признался, что хотя и был знаком со многими властными людьми, сам никогда не был искушен властью. Певец рассказал, что не хотел был идти в политику и становиться президентом.

«Мне никогда не хотелось никем руководить. Мало того, я никогда не мог себя представить не только на месте президента, но и средней величины начальника, потому что это страшная ответственность. Я бы себя изгрыз», — заявил он.

Рокер признался, что не может взять ответственность даже за одного человека. Руководить творческим коллективом ему тоже не нравится. По словам Макаревича*, в музыке он ставит перед собой цель не собрать стадион, а сделать что-то хорошее.

Ранее мы писали о том, что Андрей Макаревич* не может продать выпущенную 15 лет назад посуду со своими рисунками.

*Признан иноагентом на территории РФ.