Андрей Макаревич* показал свой дом в Израиле с тандыром и саблями
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Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ) показал свой дом в Израиле с тандыром и саблями в YouTube-шоу «Ради чего».
Музыкант в марте 2022 года уехал вместе с семьей в Израиль. Он расположился недалеко от Хайфы, на горном массиве на северо-западе города Кармель. Как рассказал Макаревич*, его дом строил американец, поэтому жилье так похоже на классические для США дома.
«Дом, действительно, был построен американцем, то есть евреем, который долгое время жил в США, но спустя время понял, что на родине ему все-таки лучше. Он вернулся, построил себе этот дом, который не похож ни на один другой», - объяснил он.
В гостях у лидера группы «Машина времени» побывал Михаил Шац* (признан иноагентом на территории РФ). Он обратил внимание на элементы интерьера, развешанные на стенах дома музыканта. По словам певца, он хотел, чтобы дом изнутри тоже напоминал об Америке, но все пошло не по плану, когда он начал размещать свои предметы интерьера.
«Я совершенно этого не хотел и то, что так вышло, стало для меня настоящим сюрпризом. Я стал по своей привычке вешать на стену какие-то интересные и дорогие мне штучки, музыкальные инструменты, древние кинжалы и сабли, красивые художественные работы. Так со временем все обросло и стало похоже на тот дом», - рассказал он.
При этом на территории дома Макаревича* есть тандырная печь, которая, по его словам, «совершенно чумовая вещь, только дымит сильно».
Ранее мы писали о том, что артист Пашутин посмеялся над жалобами Макаревича* по поводу отмены концертов.
*признан иностранным агентом на территории РФ.