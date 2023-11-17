Андрей Макаревич* показал свой дом в Израиле с тандыром и саблями

Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ) показал свой дом в Израиле с тандыром и саблями в YouTube-шоу «Ради чего».

Музыкант в марте 2022 года уехал вместе с семьей в Израиль. Он расположился недалеко от Хайфы, на горном массиве на северо-западе города Кармель. Как рассказал Макаревич*, его дом строил американец, поэтому жилье так похоже на классические для США дома.

«Дом, действительно, был построен американцем, то есть евреем, который долгое время жил в США, но спустя время понял, что на родине ему все-таки лучше. Он вернулся, построил себе этот дом, который не похож ни на один другой», - объяснил он.