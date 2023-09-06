Терпит убытки: стало известно об отрицательной прибыли компаний Андрея Макаревича*
Бизнес Андрея Макаревича* в России терпит убытки на 365 тысяч рублей.
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Бизнес Андрея Макаревича* (признан иноагентом на территории РФ), согласно открытым источникам, терпит убытки на 365 тысяч рублей.
Как стало известно порталу «Страсти», сразу несколько российских компаний музыканта в 2022 году показали отрицательную прибыль. Так, ООО Продюсерская фирма «Самый Смак», 51% которой принадлежит Макаревичу*, понесла расходы на 99 тысяч рублей, при этом прибыль составила 0 рублей.
«Самый смак» был учрежден еще в 2002 году. Тогда компания получала деньги за производство телепрограммы «Смак» на Первом канале. Ей же принадлежат все товарные знаки, связанные с шоу.
Другая компания Андрея Макаревича*, которая в 2022 году тоже понесла убытки, называется ООО «Синтез Старз». Ее чистая прибыль составила минус 266 тысяч рублей. В состав учредителей компании входят все члены группы «Машина времени». Согласно реестру юридических лиц, «Синтез Старз» осуществляет деятельность в области художественного творчества. Отметим, что в апреле 2023 года налоговые органы выявили грубое нарушение. В результате проверки организации, сведения о юридическом адресе компании были признаны недостоверными.
Напомним, Андрей Макаревич* уехал в Израиль в 2022 году в связи со скорым рождением ребенка. Возвращаться в Россию он не планирует.
Ранее мы писали о том, что Андрей Макаревич* раскритиковал евреев, живущих в Израиле и предложил отправить их в Россию.
*признан иностранным агентом на территории РФ.