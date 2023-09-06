Терпит убытки: стало известно об отрицательной прибыли компаний Андрея Макаревича*

Бизнес Андрея Макаревича* (признан иноагентом на территории РФ), согласно открытым источникам, терпит убытки на 365 тысяч рублей.

Как стало известно порталу «‎Страсти», сразу несколько российских компаний музыканта в 2022 году показали отрицательную прибыль. Так, ООО Продюсерская фирма «‎Самый Смак», 51% которой принадлежит Макаревичу*, понесла расходы на 99 тысяч рублей, при этом прибыль составила 0 рублей.

«‎Самый смак» был учрежден еще в 2002 году. Тогда компания получала деньги за производство телепрограммы «‎Смак» на Первом канале. Ей же принадлежат все товарные знаки, связанные с шоу.

Другая компания Андрея Макаревича*, которая в 2022 году тоже понесла убытки, называется ООО «‎Синтез Старз». Ее чистая прибыль составила минус 266 тысяч рублей. В состав учредителей компании входят все члены группы «‎Машина времени». Согласно реестру юридических лиц, «‎Синтез Старз» осуществляет деятельность в области художественного творчества. Отметим, что в апреле 2023 года налоговые органы выявили грубое нарушение. В результате проверки организации, сведения о юридическом адресе компании были признаны недостоверными.

Напомним, Андрей Макаревич* уехал в Израиль в 2022 году в связи со скорым рождением ребенка. Возвращаться в Россию он не планирует.

Ранее мы писали о том, что Андрей Макаревич* раскритиковал евреев, живущих в Израиле и предложил отправить их в Россию.

*признан иностранным агентом на территории РФ.