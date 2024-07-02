Андрей Кончаловский поскандалил на сцене с Андреем Смирновым и потребовал от него извинений

Режиссер Андрей Кончаловский публично потребовал извинений от коллеги Андрея Смирнова за слова о завершении карьеры. Кинематографисты выяснили отношения на премии «Ника».

В этот раз награды вручали сразу за два прошедших года. Из-за отсутствия отца-основателя церемонии Юлия Гусмана, его роль на себя взял Кончаловский. А лейтмотивом премии стала смена поколений. Эту тему и поднял в своей речи Андрей Смирнов, когда поднялся на сцену забирать награду. Он отметил, что вряд ли еще выйдет вот так перед коллегами за призом.

Как сообщает mk.ru, уходя, Смирнов уронил статуэтку в партере, а вслед за ним на сцену поднялся Кончаловский, который отчитал его. Он заявил, что ему не стоит и думать о завершении своей карьеры в кино.

«И не вздумай думать, что ты в последний раз выигрываешь. Я еще в институте знал, что он идиот… Он большой кинематографист, никогда не успокаивается… Я желаю тебе забыть все то, что ты сказал, извиниться и продолжать свою преступную деятельность», - цитирует слова Кончаловского СМИ.

Отметим, что награду Смирнов получил за сценарий к фильму «За нас с вами».

Ранее Юлия Высоцкая впервые за долгое время вышла в свет с Андреем Кончаловским.