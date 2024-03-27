Андрей Григорьев-Апполонов в разгар четырехбалльного шторма был у моря в Сочи. Солист группы «Иванушки International» рассказал в соцсетях о непогоде 27 марта.

На видео, снятом из окна многоэтажного здания у берега моря, певец указывает на бушующие волны, описывая их как «четыре балла» и предупреждая о запрете купания в таких условиях.

Затем он опубликовал еще несколько видеороликов, снятых ближе к Черному морю, показывая серую и мутную воду, разбивающуюся о берег под натиском штормового ветра.

«Я готов спуститься сегодня к морю, чтобы показать вам стихию среднего уровня. Это такой систематический шторм на четыре балла. Дикий трэш вообще», — высказался артист.

Ранее осенью 2023 года пляж «Рыжего» в Сочи пострадал от стихийного бедствия, что привело к серьезным потерям для певца. Он выразил свою печаль по поводу случившегося.

После происшествия звезда выразил намерение обратиться за помощью к чиновникам, поскольку восстановление пляжа потребует значительных усилий и затрат. СМИ пишут, что на строительство и ремонт пляжа было потрачено около 20 миллионов рублей.

Ранее певец Григорьев-Апполонов признался, что мечтает о роли в фильме «Мастер и Маргарита». Оказалось, что артист с удовольствием сыграл бы одного из членов свиты Воланда.