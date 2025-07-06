Андрей Федорцов рассказал, что Хабенский научил его выпивать после начала дружбы. Об этом он сообщил в программе «Сегодня вечером».

Актер Андрей Федорцов познакомился с Константином Хабенским во время работы над сериалом «Убойная сила». По словам актера, его герой по сценарию зачастую должен был быть пьяным. Для этого у Федорцова, который никогда в жизни не пил, была своя уловка — из-за аллергии на апельсины лицо актера краснело.

«Татарский Евгений Маркович — великий режиссер, сразу сказал: „О, хорошо, почему у тебя лицо красное?“ Я говорю, что апельсины люблю. Он отвечает: „Надо сказать гримерам, чтобы они тебе специально давали апельсины, чтобы у тебя лицо красное было, потому что ты будешь все время пить“», — вспомнил он.

Федорцов пожаловался и на Хабенского, который, по словам актера, учил его пить после съемочных дней.

«Меня Костя научил выпивать. У нас много было разных интересных закадровых встреч», — заявил он.

Однако сам Хабенский отрицает то, что склонял к выпивке коллегу.

«Я не стремился к этому. Это все-таки, мне кажется, наговоры Андрюшины», — ответил он.

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