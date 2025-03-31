Андрей Бахметьев раскрыл истинную причину ухода из шоу «Пока все дома»
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Андрей Бахметьев заявил, что ушел из «Пока все дома» не из-за ссоры с Кизяковым. Об этом он рассказал на YouTube-канале «PRO Жизнь».
Телеведущий Андрей Бахметьев покинул программу «Пока все дома» в 2010 году. Тогда он не объяснял причины своего ухода, из-за чего начали расходиться слухи о том, что он якобы поссорился с коллегой по шоу Тимуром Кизяковым.
Однако спустя время Бахметьев опроверг эту информацию.
«Я ничего доказывать не собираюсь. Ушел сам. Мы не ссорились, не конфликтовали. Я Тимуру благодарен за невероятно яркую страницу в моей жизни. У меня к нему только слова признательности», — объяснил он.
Бахметьев добавил, что принял решение за год до ухода, о чем предупреждал Кизякова. Однако коллега по шоу не верил ему. Когда тот все же ушел, между ведущими затаилась обида и они перестали общаться.
«Он был уверен, что я останусь, хотя я предупреждал заранее», — добавил ведущий.
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