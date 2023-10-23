Андрей Аршавин продает дом, из которого выгнал бывшую жену с детьми, за 150 млн

Футболист Андрей Аршавин выставил на продажу трехэтажный особняк, в котором проживал вместе с женой Алисой Казьминой и детьми. За дом он просит 150 миллионов рублей. Об этом сообщает StarHit.

По данным источника, дом расположен в элитном жилом комплексе Санкт-Петербурга Kолoмяги. Когда-то там хозяйничала модель Алиса, но после разрыва отношений со спортсменом, ей пришлось оттуда съехать. Коттедж включает в себя 10 комнат, собственные бассейн, сауну и баню. В нем выполнен качественный дизайнерский ремонт и есть все для комфортного проживания, по крайнее мере, так указано в объявлении.

«Планировка и отделка продуманы с учетом максимально комфортного проживания большой семьи, сделана полная разводка электричества, воды и отопления, интернета и ТV. Лестница выполнена из мрамора, ванные комнаты — с применением натурального камня», - описан дом Аршавина на сайте недвижимости.

Напомним, что футболист выписал из данного дома бывшую жену через суд. Алиса до последнего боролась за свою долю в недвижимости, но у нее ничего не вышло. Сейчас Казьмина тяжело больна и редко появляется на публике. Из-за болезни у нее разрушился нос, поэтому она предпочитает редко показывать лицо. В последний раз она была замечена в начале сентября в школе дочери.