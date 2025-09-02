Анатолий Вассерман заявил, что не верит в успех партии Мизулиной и певца SHAMAN

Анатолий Вассерман заявил, что не верит в успех партии Екатерины Мизулиной и певца SHAMAN (Ярослава Дронова). Его слова передает «Абзац».

1 сентября певец объявил о создании новой партии под названием «Мы». SHAMAN сделал необычный подарок Екатерине Мизулиной на ее день рождения. В беседе с журналистами депутат Госдумы Вассерман заявил, что не видит политических перспектив у артиста и его избранницы. Он отметил, что у Ярослава и Екатерины разная аудитория.

«Зарегистрировать партию – дело довольно сложное. Нужно создать отделения не менее чем в половине субъектов РФ, в каждом из них должно быть около полусотни человек. Не уверен, что с этой задачей справится команда Дронова, но Мизулина, наверное, может. Перспектив у новой партии я не вижу», — высказался Анатолий.

Вассерман добавил, что в России создано много партий с различными названиями.

«Почему бы и не быть партии «Мы»», — резюмировал он.

