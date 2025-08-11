Ксения Собчак сообщила, что Мизулина носит кольцо, купленное певцом SHAMAN для другой женщины

Журналистка Ксения Собчак сообщила, что глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина носит помолвочное кольцо, которое было куплено для другой женщины. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

Так Собчак прокомментировала сообщение о смерти основателя строительной компании «Самолет» Михаила Кенина. В публикации в Сети говорилось, что «его дочь чуть не стала невестой SHAMAN».

Журналистка на это отреагировала: «…Поговаривают, что и кольцо помолвочное, которое носит Мизулина, куплено было изначально для нее… Если так, то одобряю такую экономию».

Зимой 2024 года появились сообщения, что певец встречается с дочерью Кенина Мишель. Их несколько раз видели вместе, и роман совпал с разводом артиста. SHAMAN в интервью ведущему Борису Корчевникову рассказывал, что разводится второй раз и снова стал инициатором расставания.

Ранее в РПЦ призвали певца не грешить и обвенчаться с Мизулиной или вступить в брак.