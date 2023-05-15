Адвокат Матвеев раскрыл причину, почему Галкин* оспаривает статус иноагента: нужны деньги

Многие отечественные СМИ сегодня, 15 мая, опубликовали новость, что Максим Галкин* (Признан иноагентом на территории РФ), уже давно проживающий за границей, вдруг решил подать в суд на Минюст, чтобы оспорить статус иноагента. Примечательно, что в реестр он был внесен еще в конце прошлого года, и его все вполне устраивало. Однако по какой-то причине шоумен все-таки решил попытаться избавиться от своеобразного «клейма».

Дело Галкина* будет рассмотрено в Замоскворецком районном суде Москвы. Правда, пока все еще неизвестно, когда состоится заседание, да и появится ли на нем сам истец. Непонятны и мотивы шоумена, но адвокат Тимур Матвеев попытался докопаться до истины. По его экспертному мнению, муж Пугачевой решил оспаривать статус иноагента из-за проблем с финансами. Сейчас он имеет не тот уровень дохода, к которому привык, несмотря на то, что постоянно работает, а вернуться в российский шоу-бизнес не может.

«Из-за статуса иноагента он ограничен в финансовом плане: не может иметь госконтракты, сниматься в рекламе и так далее, ведь для его партнеров в России это будет расценено как финансирование иностранного агента. Конечно, никто на такое не пойдет. Более того, юморист даже свой замок в деревне Грязь не может продать по тем же причинам», - отметил адвокат изданию kp.ru и подчеркнул, что Галкину* вряд ли удастся выиграть дело.

Немного другое мнение насчет истинных мотивов комика выдвинула актриса Виктория Тарасова. Она заявила mk.ru, что бывший ведущий шоу «Лучше всех» просто готовит почву для возвращения в Россию. Мол, настолько хочет приехать назад. Но также она добавила, что обратно его никто не ждет.

«Мне кажется, возвращаться на родину в его случае просто стыдно. Его здесь все равно не примут, потому что, повторюсь, слишком много всего было наговорено и со сцены, в том числе», - цитирует слова артистки СМИ.

Согласился с Тарасовой и продюсер Сергей Дворцов. Он в принципе призвал запретить Галкину* давать концерты в России. По его словам, если шоумен и решит вернуться в Россию, то здесь его не будут ждать многомиллионные контракты как раньше.

Ранее стало известно о тайной связи Максима Галкина* и Дани Милохина.

*(Признан иноагентом на территории РФ)