«Анатолий хулиганит»: бывший муж певицы Славы делает все, чтобы вернуть любимую

Исполнительница Слава наслаждается отдыхом на Мальдивах. Она демонстрирует живописные пейзажи и свои развлечения. Певица не расстается с алкогольными напитками, а рядом с ней постоянно мелькает бывший муж Анатолий Данилицкий. Ранее звезда говорила, что разорвала с ним отношения и общается только ради дочери, но поклонники не верят в это. У пары слишком интересные развлечения на отдыхе.

Знаменитость на радость поклонникам постоянно снимает видео, где показывает себя и семью. В кадр часто попадает Анатолий, что его иногда бесит. На одном из роликов мужчина решит поиздеваться над Славой и стал пихать в экран ее телефона свои пальцы. Женщина смеялась и кокетничала с бизнесменом.

«Анатолий хулиганит», – игриво подписала ролик артистка.

Поклонники уверены, что бывшие супруги забыли все обиды и наслаждаются обществом друг друга. Они проводят время на пляже, играют в волейбол и распивают коктейли. А вечером встречают романтичные закаты.

Ранее мы писали о том, как 42-летняя Слава похвасталась округлившимся животом. На пляже певица ходила в купальнике, который не смог спрятать ее изменившуюся фигуру. Пользователи Сети обсуждают беременность поп-дивы.