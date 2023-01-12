«Она беременна!»: 42-летняя Слава похвасталась округлившимся животом

Улетевшая на Мальдивы певица Слава продолжает вводить своих подписчиков в заблуждение.

Вслед за разводом, в который многие до сих пор отказываются верить, и который, по словам самой певицы, произошел из-за большого количества негатива, случившегося в семье за последний год, 42-летняя Анастасия Сланевская решила отдохнуть на пляжном курорте Мальдивских островов.

Как и положено, артистка активно делится фотографиями отдыха в соцсетях, то и дело выкладывая в ленту вкусные блюда и живописные красоты побережья.

Но не пейзажи удивили поклонников, а округлившийся животик певицы, который она к тому же игриво и любовно поглаживала, стоя по пояс в воде.

«А вы умеете так нас надувать пузан?», - интересуется Слава у своих подписчиков.

Либо любимица публики действительно находится в положении, либо ее фолловеры стали свидетелями поистине выдающейся способности Анастасии надувать нижнюю часть живота.