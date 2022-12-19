Анастасию Заворотнюк отвезли к израильским докторам

Актрису Анастасию Заворотнюк отвезли в частную клинику в Москве, где работают отечественные и зарубежные врачи, включая специалистов из Израиля. Этот центр является единственным в России медучреждением, имеющим свой запатентованный метод лечения злокачественных глиом головного мозга. Благодаря уникальной технологии продолжительность жизни пациентов с онкологией в некоторых случаях увеличивается в два раза.

Для госпитализации туда родные Заворотнюк внесли депозит в размере около 500 тыс. рублей. Из этой суммы оплачиваются процедуры, медикаменты, лечение.

Известно, что сутки в стационаре стоят от 39 до 94 тыс. рублей. Палаты оснащены многофункциональной кроватью, пультом вызова врачей, телевизором, установками для подачи кислорода.

Здесь установлено медоборудование последнего поколения, которое есть в ведущих госпиталях Израиля, Европы и США.

Ранее стало известно, что в семье Заворотнюк были случаи онкологии. Из-за рака дед актрисы покончил с собой.