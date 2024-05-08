Страдающую аллергией Волочкову сильно покусали комары на Мальдивах

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что ее сильно покусали комары на Мальдивах. Знаменитости удалось избежать аллергии благодаря специальному средству, которое было с ней.

Подробностями Волочкова поделилась с WomanHit.ru.

«Меня очень сильно покусали комары, а у меня аллергия на их укусы», - рассказала танцовщица.

Балерина призналась, что буквально перед отъездом на отдых вылечила аллергию на цветение. Также Волочкова вспомнила, как два года назад заработала сильную аллергию после укусов комаров – из-за этого на протяжении 10 дней глаза не открывались. В этот раз Волочкова поехала на отдых во всеоружии.

«Специальным средством быстро намазали места укусов, и аллергического приступа удалось избежать», - поделилась знаменитость.

Помимо комаров, на острове Волочкова столкнулась с ящерицами – они маленьких размеров, но в большом количестве. По признанию балерины, на Мальдивах ей «нескучно живется».

Ранее Волочкова сообщила, что чуть не утонула, спасая платье в океане. Балерину за ноги вытащила из воды подруга. «Стресс был диким», - рассказывала Волочкова.