11:33, 25 декабря 2022
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Анастасия Заворотнюк сделала отчаянный поступок до страшной болезни
Анастасия Заворотнюк приняла отчаянное решение.
Российская актриса Анастасия Заворотнюк более двух лет борется со страшной болезнью – опухолью мозга. Перед определением диагноза артистка совершила непростой поступок.
Речь идет о рождении третьего ребенка. Заворотнюк снова стала мамой в зрелом возрасте – в 47 лет. Теперь малышка Милана растет почти без матери.
Напомним, что Заворотнюк легла на лечение, после чего ей провели операцию по удалению части мозга. Прогнозы врачей все равно неутешительные – нарушение мозговой деятельности неизбежны.
Ранее мы писали, что Анастасию Заворотнюк отвезли к израильским докторам.
Источник фото:freepik
Источник:Царьград
Автор:Галина СьюТеги:
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