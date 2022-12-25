Анастасия Заворотнюк сделала отчаянный поступок до страшной болезни

Российская актриса Анастасия Заворотнюк более двух лет борется со страшной болезнью – опухолью мозга. Перед определением диагноза артистка совершила непростой поступок.

Речь идет о рождении третьего ребенка. Заворотнюк снова стала мамой в зрелом возрасте – в 47 лет. Теперь малышка Милана растет почти без матери.

Напомним, что Заворотнюк легла на лечение, после чего ей провели операцию по удалению части мозга. Прогнозы врачей все равно неутешительные – нарушение мозговой деятельности неизбежны.

Ранее мы писали, что Анастасию Заворотнюк отвезли к израильским докторам.