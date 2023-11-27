Анастасия Волочкова вывела на сцену дочь Ариадну на своем шоу «Одержимость»
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Балерина Анастасия Волочкова представила в столице свое новое шоу «Одержимость». Поддержать артистку пришли не только друзья и преданные поклонники, но и 18-летняя дочь Ариадна, с которой не так давно у танцовщицы был масштабный конфликт.
В конце концерта Волочкова вывела на сцену наследницу и сделала с ней совместный поклон зрителям. Ариадна подарила матери букет, а после сфотографировалась с ней на память за кулисами. Сама Анастасия отметила, что сильно ждала своего ребенка на премьере.
«А это самый долгожданный зритель моего шоу. Ариадна Волочкова», - написала балерина в личном блоге.
Напомним, что отношения у Волочковой с дочерью в последнее время не очень простые. Если раньше они были близки, то потом между ними стало все больше недопонимания. Сама артистка винила во всем бывшего возлюбленного и отца Ариадны Игоря Вдовина, якобы именно он и его семья настраивают девочку против матери.
Весной текущего года Анастасия попала в большой скандал, когда дочь не пригласила ее на свой выпускной. Тогда танцовщица звонила в школу и требовала, чтобы ей выделили билет. Однако добиться этого у нее так и не получилось. После публичного унижения Волочкова записала видеообращение, в котором заявила, что Ариадна просто завидует своей популярной матери и боится, что она может ее затмить.
Ранее Анастасия Волочкова назвала себя «балериной Всея Руси».