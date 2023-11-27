Анастасия Волочкова вывела на сцену дочь Ариадну на своем шоу «Одержимость»

Балерина Анастасия Волочкова представила в столице свое новое шоу «Одержимость». Поддержать артистку пришли не только друзья и преданные поклонники, но и 18-летняя дочь Ариадна, с которой не так давно у танцовщицы был масштабный конфликт.

В конце концерта Волочкова вывела на сцену наследницу и сделала с ней совместный поклон зрителям. Ариадна подарила матери букет, а после сфотографировалась с ней на память за кулисами. Сама Анастасия отметила, что сильно ждала своего ребенка на премьере.

«А это самый долгожданный зритель моего шоу. Ариадна Волочкова», - написала балерина в личном блоге.