Анастасия Волочкова вышла на связь с подписчиками с бессвязной речью

Анастасия Волочкова вышла на связь с подписчиками в с бессвязной речью. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

Вчера Анастасия Волочкова посетила премию телеканала RU. TV — балерина блистала на красной дорожке в белоснежном костюме от дизайнера Аники Керимовой. Уже после мероприятия Волочкова вернулась домой и ночью записала для поклонников сторис, в которой благодарила команду телеканала за приглашение.

Однако речь балерины показалась многим несвязной. Пользователи предположили, что Волочкова вышла в Сеть пьяной.

«Знаете, просто премия RU. TV — это все. Это лучшие люди, лучшее внимание к артистам. Просто удивительное отношение к артистам… И я благодарна всем организаторам за то что… Ну нет, не за то что. Эти яйца всмятку сварены, которые я сейчас поем, а за то, что эти люди святые!» — заявила она.

Утром следующего дня видео исчезло из соцсетей балерины.

Ранее мы писали о том, что Волочкова подтвердила продажу квартиры от Керимова.