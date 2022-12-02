Волочкова встретилась с женой бывшего мужа на одном мероприятии и прилюдно толкнула

Балерина Анастасия Волочкова на премии «Событие года 2022» столкнулась с женой бывшего мужа Еленой Николаевой. Как только она заметила ведущую среди гостей, то приблизилась к ней и будто невзначай толкнула спиной.

Ни одна из женщин Игоря Вдовина не была рада присутствию другой, учитывая многолетнее противостояние. Николаева никак не ответила на жест Волочковой и сделала вид, будто ничего не произошло.

Женщины разошлись в разные стороны и дальше улыбались на камеру.

Злость Волочковой по отношению к нынешней жене Вдовина понятна – ее дочь живет с новой семьей отца и перестала тепло относиться к родной матери. Балерина винит во всем Николаеву.

Ранее Волочкова и актер Никита Джигурда сымитировали половой акт на камеру. Мужчина трогал партнершу за грудь, та высоко задрала ногу и издавала характерные стоны.