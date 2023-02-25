Анастасия Волочкова в образе Барби с огромным бантом набросилась на поклонников

Анастасия Волочкова подвергается хейту изо дня в день со стороны подписчиков и прессы. Устав от обиды, балерина решила в своем блоге сделать заявление.

На выложенных в Сеть кадрах Волочкова сидит на ступенях своего роскошного особняка. На ней ярко-розовое платье с огромным бантом. В новом образе артистка похожа на куклу Барби.

Восседая на лестнице, Волочкова взяла в руки пуанты и начала играть со своим породистым котом. При этом на фоне звучит католическая молитва к Деве Марии.

Волочкова колко набросилась на подписчиков: «Если бы все злопыхатели знали, через какую боль приходится проходить по жизни, чтобы у вас был повод это обсуждать...».

Ранее мы писали, что Анастасия Волочкова провела вечер в окружении кавказских мужчин.