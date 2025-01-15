Анастасия Волочкова резко ответила «завистливым» хейтерам: будут платить

Балерина Анастасия Волочкова выступила с заявлением — больше она не будет проводить благотворительные концерты. Теперь всем, кто захочет увидеть артистку на сцене, придется за это заплатить.

Долгое время Волочкова организовывала бесплатные выступления и очень этим гордилась. При этом свои источники финансирования она не раскрывала, лишь говорила, что работает благодаря щедрым спонсорам. Но время благотворительности закончилось. А все из-за хейтеров.

Танцовщица отметила, что во время отпуска на Мальдивах получила множество «завистливых» комментариев. Поэтому решила — хватит быть доброй.

«20 лет я дарила вам и вашим детям мои благотворительные спектакли и концерты. Но решила это закончить. Теперь мои выступления будут на коммерческой основе», - заявила балерина.

Ближайшее платное шоу Анастасии состоится 26 марта. Артистка отметила, что билеты будут стоить недорого.

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