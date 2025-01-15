НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 15 января 2025, 09:45
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Анастасия Волочкова резко ответила «завистливым» хейтерам: будут платить

Балерина Анастасия Волочкова отказалась от благотворительных шоу из-за хейтеров.
Анастасия Волочкова резко ответила «завистливым» хейтерам: будут платить

© Dmitry Korobeynikov / East News

Балерина Анастасия Волочкова выступила с заявлением — больше она не будет проводить благотворительные концерты. Теперь всем, кто захочет увидеть артистку на сцене, придется за это заплатить.

Долгое время Волочкова организовывала бесплатные выступления и очень этим гордилась. При этом свои источники финансирования она не раскрывала, лишь говорила, что работает благодаря щедрым спонсорам. Но время благотворительности закончилось. А все из-за хейтеров.

Танцовщица отметила, что во время отпуска на Мальдивах получила множество «завистливых» комментариев. Поэтому решила — хватит быть доброй.

«20 лет я дарила вам и вашим детям мои благотворительные спектакли и концерты. Но решила это закончить. Теперь мои выступления будут на коммерческой основе», - заявила балерина.

Ближайшее платное шоу Анастасии состоится 26 марта. Артистка отметила, что билеты будут стоить недорого.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала, как отказывает некрасивым мужчинам.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Анастасия Волочкова
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