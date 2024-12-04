Анастасия Волочкова в кислотных зеленых штанах заехала в церковь и помолилась перед выступлением

Балерина Анастасия Волочкова заехала в церковь перед выступлением и помолилась. Танцовщица посетила храм в штанах зеленого кислотного цвета.

Соответствующая публикация появилась в личном аккаунте Волочковой в соцсетях. «По традиции перед выступлением заехала в любимый храм в нашем поселке. Помолилась обо всех», - поделилась знаменитость.

Артистка отметила, что в ее спектакле «Одержимсть» «велика физическая нагрузка» и большая ответственность. Она выразила надежду, что «добрые люди пожелают удачи» на сегодняшнем выступлении.

Также Волочкова оставила несколько комментариев о церкви.

«Храм у нас красивый. В нем всегда тихо и безлюдно», - отметила балерина.

Ранее Волочкова подтвердила, что ее дочь Ариадна съехала от отца – у девушки своя личная жизнь. Балерина не бывает у нее, зато дочь приезжает в большой дом матери.