Анастасия Волочкова собирается сыграть свадьбу со своим бойфрендом

Балерина Анастасия Волочкова объявила, что в скором времени выйдет замуж. Имя этого мужчины неизвестно, но на спектакле он вышел на сцену и признался ей в любви.

«У меня любимый человек, у меня скоро свадьба… Вчера на спектакле, где была тысяча человек, мой любимый вышел на сцену и подарил мне огромную композицию с пуантами из сахара, признался мне в любви», - сказала Волочкова.

Подробностей об этом человеке она не привела – пока это секрет.

Сообщение Волочковой о замужестве прозвучало после рассказа уральской свахи о том, что балерина через брачное агентство ищет мужчину для январского отдыха на Мальдивах. Звезде подобрали троих кандидатов, но встречаться со знаменитостью они отказались. После этого балерина поступила некорректно: по словам свахи, она пригласила ее в ресторан и, будучи подвыпившей, раскритиковала агентство и назвала клиентов «идиотами».